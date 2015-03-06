Из Крыма и Донбасса в другие регионы переселено свыше 770 тыс. человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Из Донецкой, Луганской областей переселено 750 тыс. 793 лица (за сутки - 2 тыс. 197 лиц, из которых 239 детей и 1 тыс. 396 инвалидов и лиц пожилого возраста), а также граждане, переселенные из Автономной Республики Крым и города Севастополь - 20 тыс. 291 человек (за сутки - 6 человек), из которых 5 тыс. 610 детей и 1 тыс. 552 инвалиды и лица пожилого возраста.

Читайте такжеИз Крыма и зоны АТО переселено более 735 тысяч человек

Местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц в холодное время года.

В настоящее время определено 912 объектов различных форм собственности, в которых возможно размещение 15 тыс. 478 внутренне перемещенных лиц.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным ООН, в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 5 миллионов человек.