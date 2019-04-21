Календарь событий: Христово Воскресение, День памяти о Чернобыльской катастрофе, орден Подвязки, история гильотины и газированной воды, первые автономера, ядерный взрыв в прямом эфире, день рождения кондиционера и памперса

22 апреля

Неделя начинается с Международного дня Земли. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Традиция отмечать 22 апреля этот праздник зародилась в США в 1970 году, в 1990 году День стал международной акцией. Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности до центра - 6378 километров. Твердые породы – литосфера - формируют слой всего порядка 70 километров, далее идут полужидкие и жидкие состояния пород. Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, называемое Эль Азизия, - самые горячие места. Рекорд Эль Азизии - 57,8 градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти - 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 1913 года). А самым холодным местом на Земле признана Антарктика - 21 июля 1983 года там было зарегистрировано -89 градусов по Цельсию. Земля невероятно богата минералами - ученые классифицировали уже около 4000 их видов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов. У Земли один естественный спутник - Луна.

Понедельник – начало Страстной недели Великого поста у православных христиан. Страстная неделя посвящена последним дням земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

Есть 22 апреля и памятные даты. Так, в 1838 году впервые без использования парусов пароход пересек Атлантический океан - в гавань Нью-Йорка зашел английский пассажирский колесный лайнер «Сириус». Он из ирландского города Куинстаун вышел 4 апреля. Примечателен этот факт тем, что «Сириус» был первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. Но самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это шестью годами ранее. Но в отличие от «Сириуса», «Радамантусу» пришлось останавливаться несколько раз для очистки паровых котлов от морской соли.

В 1864 году Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех банкнотах появилась надпись «In God We Trust» - дословно «В Бога мы верим» (или «На Бога уповаем»). Это - официальный девиз США, а также штата Флорида. Фраза по сей день печатается на оборотной стороне долларовых купюр. Одним из источников фразы является последняя часть гимна США, текст которого был написан в 1814 годуФрэнсисом Скоттом Ки. Впервые как девиз фраза была использована Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

В 1864 году во льдах Финского залива приступило к работе первое в мире паровое судно ледокольного типа «Пайлот».

В 1952 году в этот день 35 миллионов американцев стали зрителями первой в мире телетрансляции испытания ядерной бомбы в Неваде. И это несмотря на то, что репортаж шел 5:30 утра. Рейтинг просмотров превысил все возможные ожидания. Атомные испытания проводились в Неваде с 1951 по 1992 год. Всего было взорвано 928 снарядов, из которых 100 прогремели на поверхности, а остальные были подземными. Именно эта сотня взрывов и стала сенсацией. Об опасности испытаний и их последствиях тогда не говорили.

В 1969 году в Хьюстоне была проведена первая в мире пересадка глаза человеку.

В 1972 году Сильвия Кук и Джон Файерфакс – первые, кто пересек на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. Они были в море 362 дня.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День мухлевщиков и День весенних брудершафтов.

Именины у Вадима и Гавриила.

23 апреля

Во вторник – Всемирный день книги и авторского права. Именно 23 апреля в 1616 году ушли из жизни великие писатели Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения и смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Именно поэтому проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать 23 апреля дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. Существует еще одна традиция у праздника - ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присваивается звание Мировой столицы книги. В отборочный комитет входят представители ЮНЕСКО и трех международных профессиональных книгоиздательских организаций - Международного союза издателей (МСИ), Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Международной федерации книготорговцев (МФК). Мировыми столицами книги становились очень разные города: Мадрид, Александрия, Нью Дели, Монреаль, Богота, Бейрут, Любляна, Буэнос Айрес, Ереван, Бангкок, Порт-Харкорт, Вроцлав, Афины, Шарджи и другие.

Еще 23 апреля - День английского языка. Его учредила ООН, как и дни других официальных языков Организации, отмечается с 2010 года. Организация Объединенных Наций выделила в календаре шесть дней - по одному на каждый из официальных языков. Датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира - великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений - «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский» и «Король Лир». На сегодняшний день английский считается «мировым языком» - на нем говорит более миллиарда человек в нескольких десятках стран. Он используется в качестве официального в ряде государств Азии и Африки.

Также ООН учредила 23 апреля День испанского языка. Дата посвящена смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры. На испанском языке, по разным оценкам, говорит от 450 до 500 миллионов человек - жители самой Испании, США, Мексики, стран Латинской и Южной Америки, некоторых государств Африки. Испанский - официальный язык Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Африканского союза, Организации американских государств.

Украина отмечает во вторник День психолога. Один из выдающихся специалистов прошлого столетия в этой сфере - Жан Пиаже предсказал, что в 21 столетии психология станет одной из ведущих наук. Судя по всему, его прогноз сбывается. Официальное признание психология получила менее полутора веков назад - в 1879 году немецкий психолог Вундт открыл в Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии. Поздравляем всех причастных к этому дню!

23 апреля 1348 года был учрежден орден Подвязки - высшая награда Великобритании за преданность и доблесть. Ее основателем стал король Эдуард III. Согласно одной из легенд, орден был учрежден, чтобы увековечить победу англичан над французами при Креси в 1346 году. Именно тогда король Эдуард подал знак началу битвы привязанной к концу копья голубой лентой от своего костюма. По другой версии: во время бала король как галантный кавалер поднял с пола подвязку, оброненную одной из дам. Этот поступок вызвал смешки и улыбки придворных. Но король не смутился: «Многие из вас будут счастливы и горды, надев на себя в один прекрасный день такую ленту! Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Его последние слова стали девизом ордена. Ну а подвязку стали носить на левой икре поверх лат в качестве орденской ленты. Был избран и покровитель ордена - святой Георгий. В настоящее время орден Подвязки - знак знамени святого Георгия - красный крест на белом фоне, окруженный изображением синей ленты с пряжкой, на ленте выведен девиз ордена. Знак украшает парадное темно-синее одеяние рыцарей Подвязки и берет с плюмажем. Рыцарями ордена Подвязки являются члены королевской фамилии. Всего же по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов. По мере ухода из жизни старых орденоносцев королева награждает новых. Обычно ее решение становится достоянием общественности в день Святого Георгия. Каждый год в середине июня кавалеры и дамы ордена Подвязки собираются в зале Ватерлоо Виндзорского замка и посещают часовню святого Георгия.

В 1851 году была выпущена первая почтовая марка Канады. Ее автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

В 1928 годуВерховный суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами».

В 1956 году состоялся первый концерт легендарного певца Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

В 1986 году начались первые после второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей. Воздушное судно «Скайшип 500-02» компании «Эршип Индастриз» четырежды в день стало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном.

В 1992 году в Пекине был открыт самый крупный ресторан мировой сети «Макдоналдс» - на 700 мест.

Неофициальные праздники - День свиданий под луной и День кактусовода.

Именины у Александра, Максима, Якова и Дмитрия.

24 апреля

В среду впервые отмечается Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года. Основными целями, преследуемыми ООН при установлении нового праздника, стали: стремление популяризировать любые инициативы во благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов разного уровня и характера, начиная от политического, идеологического и экономического противостояния, и заканчивая противостоянием религиозного или этнонационального характера.

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые он праздновался в 1957 году, а дата приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Еще в среду - Международный день секретаря, или в более официальном варианте День профессиональных административных работников. Он стал отмечаться в США с 1952 года, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса. Затем праздник стал международным. Традиционно он проходит в рамках Недели профессиональных административных работников. Кстати, Неделя профессиональных административных работников (APW) является зарегистрированной торговой маркой Международной ассоциации административных работников.

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.

В 1833 году в этот день в США была запатентована газированная вода. За это изобретение мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газировку. Наблюдая за работой пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, сам изготовил первую бутылку газированной воды. Но только спустя более чем полвека газировка была запатентована. Сегодня результат открытия Пристли мы наблюдаем каждый день. Газированная вода так популярна в мире, что уже есть предложение объявить 24 апреля Днем газированной воды. Любопытный факт: всемирно известная компания «Coca-Cola» была первой, кто догадался использовать изобретение Джозефа Пристли в коммерческих целях.

В 1953 году английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

24 апреля 1964 года в Копенгагене была обезглавлена Русалочка - один из самых известных символов Копенгагена и всемирно известная достопримечательность для туристов. Жители и гости города в этот день были потрясены видом памятника героини сказки Андерсена. Ее образ был воплощен в бронзе скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году на валуне у набережной Лангелинье. Голову Русалочки так и не нашли – пришлось создавать новую. По поводу этого акта вандализма ходили слухи, что его совершил ранее судимый художник-«ситуационист» Йорген Наш. Позже, в своей книге 1997 года Наш подтвердил, что скульптура пала жертвой его борьбы с «отжившим классическим искусством». В судьбе Русалочки нападение Наша оказалось не первым и, к сожалению, не последним. В 1961, 1963 и 1976 годах ее обливали красной краской, пририсовывали трусики и бюстгальтер. В 1984 году многострадальной скульптуре «ампутировали» правую руку. А в 1990 году ей снова почти отпилили голову. В 1998 году вновь отсекли голову, которую на этот раз быстро нашли. А в 2003 году Русалочку сбросили в воду. Чтобы с ней не случилось, Русалочку всегда восстанавливали по слепку, оставленному ее создателем.

В 2013 году обрушилось здание в бангладешском Саваре, погибли 1127 человек, ранения получили свыше 2500.

Неофициальный праздник - День витражных сказок.

Именины у Антипы, Иакова, Петра, Ивана, Николая и Прохора.

25 апреля

В четверг - Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области. Такая неслучайная: 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, но основная работа над проектом закончена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии. В США День ДНК впервые отметили в 2003 году, он был официально провозглашен обеими палатами Конгресса – Сенатом и Палатой представителей.

Еще в четверг - День дочери. Основная цель праздника - привлечение внимания государств и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации, психологической и правовой помощи в преодолении возрастных, а также личных проблем. И все же День дочери - в первую очередь, праздник любви, тепла и заботы.

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов, призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты.

Пингвины - семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют. В семействе насчитывается 18 видов пингвинов. Самым большой из них – императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг. Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов. Дата празднования Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит миграция этих птиц на материк с целью спаривания и высиживания яиц.

25 апреля также отмечается Всемирный день борьбы против малярии, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году. Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией, примерно полмиллиона из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южней Сахары, заболевают также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.

В 1719 году в Лондоне было опубликовано первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

В 1783 году во французском Анноне был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

В 1792 году впервые во Франции была применена гильотина как орудие казни. Бытует убеждение, что ее изобретателем является французский врач Жозеф Гильотен. Между тем, машины, похожие по устройству на гильотину, существовали в Германии, Англии, Италии, Шотландии и Персии задолго до Великой французской революции. Когда Жозеф Гильотен устанавливал на Гревской площади в Париже гильотину, в тот момент она носила название «луизетка». Лишь позже эта машина смерти стала именоваться гильотиной, увековечив имя доктора. Почему она называется по его фамилии? Именно Жозеф Гильотен добился новой формы казни. Вопреки существующей легенде, что Гильотен был чуть ли не маньяком, в действительности это был очень гуманный человек. Просто до этого момента головы осужденным отпиливали пилой, рубили тупым топором, превращая казнь в жуткую пытку. Казнь же на гильотине не причиняла осужденному лишних страданий. Установленное на площади устройство 25 апреля 1792 года успешно выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику «с большой дороги» Николя Жак Пелетье. Применение гильотины было запрещено лишь в сентябре 1981 года, когда во Франции была отменена смертная казнь.

В 1826 году в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

В 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии и адрес, а также описание их автомобиля. Автолюбители должны были заплатить один доллар за регистрацию. После этого им вручалась небольшая табличка, на которой были указаны инициалы владельца авто. В первый же год было выдано 954 номера. Между тем, исследователи считают, что первые номера появились несколькими годами ранее. И не в Америке, а во Франции. Хотя точная дата доподлинно не известна.

В этот день в 1931 годуФердинанд Порше основал компанию Porsche.

В 1954 году американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. Тогда погиб 8151 человек, 17 868 были ранены, пострадали 8 миллионов человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 были ранены. В Китае - 25 погибших, 117 – раненых.

Неофициальные праздники - День фальшивых браков, День траты получки целиком, День борьбы с ревностью и День борьбы с нечистью.

Именины у Василия, Давида, Ивана, Исаака, Сергея и Марии.

26 апреля

В пятницу – траурная дата - Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, учрежденный Генассамблей ООН в 2016 году. Крупнейшая в истории человечества техногенной катастрофы произошла на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. В результате аварии был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Беларуси и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей. Благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов аварии, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, планете Земля удалось избежать ужасающих последствий. Чествует в этот день героев и Украина.

Еще 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности. Его учредила по инициативе Китая Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в 1999 года. При этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.

В этот день 1607 году на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

26 апреля - День рождения «Марсельезы» - самой знаменитой песни Великой французской революции, ставшей сначала гимном революционеров, а затем и всей страны. Впервые мелодия «Марсельезы» прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха 26 апреля 1792 года. Ее автор – Клод Жозеф Руже де Лиль, военный инженер. В свое свободное время Лиль сочинял стихи и музыку. Песня очень быстро стала популярной. А по имени отрядов марсельских добровольцев она получила название «Марсельеза». С этим гимном штурмовали королевский дворец Тюильри. А вскоре после этого песню провозгласили гимном республики. Однако после поражения революции Бурбоны запретили даже упоминать ее под страхом смертной казни. Но каждая из последующих социальных встрясок неизменно возрождала «Марсельезу». Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна в 1887 году. Тогда же добавился новый ритуальный штрих: как исполнять гимн, так и просто слушать его, предлагалось стоя.

В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

В 1954 году Верховный Совет СССР выдал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР.

26 апреля 1966 года произошло землетрясение в Ташкенте. Основные толчки произошли около 5 часов утра, их сила составила 8-9 баллов. Сотни людей погибли и были ранены, крова лишились почти половина жителей Ташкента – свыше 78 тысяч семей. Были разрушены многие административные здания, около 700 объектов торговли и общественного питания, 181 учебное заведение, коммунальные предприятия, культурно-бытовые и медицинские учреждения, промышленные здания. Спустя 10 лет после катастрофы, в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий землетрясения.

В 1999 годукомпьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

26 апреля - Страстная пятница у православных христиан. Она посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Именно в этот день своей мучительной смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие. В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где в последствии на нем же был распят.

Неофициальные праздники – День незнакомых людей, День вылазок в параллельные миры и Международный день варки картофеля.

Именины у Артемона, Марфы, Георгия и Дмитрия.

27 апреля

В субботу - Международный день ветеринарного врача, учрежденный Всемирной ветеринарной ассоциацией (WVA) в 2000 году. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась первая школа врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

В Украине День работника ветеринарной медицины отмечают во второе воскресенье августа.

В этот день в 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

В 1773 году английский парламент принял «чайный акт», разрешавший находившейся на грани банкротства Ост-Индской компании ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая. Это подрывало положение местных купцов-оптовиков, вело к монопольному положению компании на американском рынке и вызвало акции протеста колонистов. После принятых Великобританией жестких ответных мер вспыхнула война за независимость.

27 апреля 1908 года фигурное катание впервые было включено в программу Олимпийских игр, проходивших в Лондоне, а с 1924 года оно стало постоянным пунктом спортивной программы Олимпийских игр.

В 1965 году в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создатель - Виктор Миллз - американский химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» и по совместительству дедушка троих маленьких внуков. «Изобретение» пришло в голову Миллзу, когда он был вынужден присматривать за ними. Идея заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первые модели Миллз испытал на собственных внуках. Домашние испытания подтвердили перспективность идеи. Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка. Наряду с детскими подгузниками существуют и подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это полезное изобретение давно покинуло пределы Земли и без них не обходится ни один космический полет. Также их используют, например, при длительных гонках на автомобилях и в иных подобных ситуациях, а мировой рынок одноразовых подгузников ежегодно поглощает продукцию объемом в миллиарды долларов.

Неофициальные праздники - День 50-процентной вероятности встречи с динозавром, Всемирный день собак-поводырей, Международный день настольных игр, День графического дизайна, Всемирный день тай-цзи и цигун и День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц.

Именины у Иоанна, Мартина, Антона, Ивана, Валентина и Александра.

28 апреля

Светлое Христово Воскресение - Пасха у православных христиан

28 апреля (дата для 2019 года) Поздравить с праздником

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! И для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - победа жизни над смертью. Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье, вся она исполнена духовной радости и ликования.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и кутя.

Еще в воскресенье – Всемирный день охраны труда, учрежденный Международной организацией труда (ILO) в 2002 году. Идея его проведения берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американцами и канадцами в 1989 году в память о людях, пострадавших или погибших на рабочем месте. По оценкам МОТ, каждый день в мире 6300 человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте, от профессиональных заболеваний - около 2,3 миллиона человек в год. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.

28 апреля - Всемирный день породненных городов, учрежденный Всемирной федерацией породненных городов в 1957 году. Эта федерация - международная неправительственная организация, цель которой - укрепление дружественных связей между городами различных государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран мира. Штаб-квартира ВФПГ находится в Париже.

В 1503 году в этот день состоялась битва при Чериньоле, первое в мире сражение, выигранное с помощью порохового стрелкового оружия.

В 1784 году изобретатели Б.Лонуа и Ж.Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

В 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер. Впервые о нем, как изобретении, стало известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Но только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем эта первая климатическая техника, являющаяся предком кондиционера, была предназначена не для создания приятной прохлады, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. Несмотря на дороговизну установки, практичные американцы не жалели денег, так как комфортная прохлада в помещениях, которую создавал кондиционер даже в самые жаркие месяцы, очень привлекала. Отлично в ситуации сориентировались американские производители техники. Например, компания «General Electric», выпустив в 1929 году первый комнатный кондиционер, стала родоначальником всех современных кондиционеров и на долгое время закрепилась в списке лидеров по изготовлению систем кондиционирования. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. Начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни.

В 2001 году 28 апреля состоялся полет первого космического туриста. Им был американец Деннис Тито. Путешествие было на космическом корабле «Союз ТМ-32» в команде с космонавтами Мусабаевым и Батуриным. 30 апреля была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался фото- и видеосъемкой. 6 мая космонавты с Деннисом вернулись на Землю. Сразу после приземления первый космический турист сказал, что он побывал в раю, и что собирается опубликовать книгу о своем пребывании в космосе. За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн долларов.

Неофициальный праздник - День молодых и зеленых.

Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата и Леонида.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная