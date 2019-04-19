цей матеріал доступний українською

В центре Киева правоохранители оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ

19:07, 19 апреля 2019
Общество
51 0
В центре города много людей, которые пришли посетить дебаты \ УНИАН

Читайте такжеИз-за дебатов на "Олимпийском" центр Киева парализовали пробки (карта)

Об этом пишет МВД на своей странице в Twitter. "Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ", - говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас присутствует много людей в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#правоохранителипогода в Киеве