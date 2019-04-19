В центре Киева правоохранители оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ

В настоящее время в центре города много людей, которые пришли на дебаты на НСК "Олимпийский".

Столичные правоохранители оказали помощь мужчине в центре Киева, у которого случился сердечный приступ.

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Об этом пишет МВД на своей странице в Twitter. "Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ", - говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас присутствует много людей в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.