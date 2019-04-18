"Репортеры без границ": в Украине ухудшилась ситуация со свободой слова

Украина опустилась в первую очередь из-за насилия против журналистов-расследователей и войны на Донбассе, поясняют правозащитники.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год.

В опубликованном в четверг, 18 апреля, рейтинге Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем, передает Deutsche Welle.

По мнению правозащитников, самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

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Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, а также факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.

Ухудшение ситуации со свободой прессы фиксируется также и в соседней России. В этом году РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись так же, как и Украина, на одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями.

В то же время значительное улучшение ситуации со свободой слова наблюдалось в 2018 году в Армении, которая поднялась сразу на 19 ступенек, заняв 61-е место в рейтинге. Существенное облегчение для работы журналистов было зафиксировано и в Кыргызстане. Эта среднеазиатская страна поднялась за год сразу на 15 позиций, заняв 83-е место.

На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже третий раз подряд занимает первое место в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ" относительно свободы прессы. Германия в этом году - на 13 месте.