Группа 1+1 медиа подала иск к президенту Петру Порошенко

По убеждению медиагруппы, информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-сообщении, а также новость на основе интервью президента радио НВ создает у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит предвзятый характер.

Сегодня, 16 апреля 2019, ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» подала исковое заявление в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверную информацию и возмещении морального вреда.

В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвучены на собрании граждан, и ООО «Издательский дом« Медиа-ДК» – на сайте https://nv.ua/, обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу. Также группа 1+1 медиа просит взыскать с президента Петра Порошенко возмещение морального вреда в размере один миллион гривен. Эти средства компания перечислит в фонд помощи армии «Повернись живим».

По мнению медиагруппы, информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-публикации, а также новость на основании интервью президента радио НВ по ссылке создает ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, «объявил войну государству», то есть вредит всем гражданам Украины. Это негативно влияет на деловую репутацию группы 1+1 медиа, которая нарабатывалась годами, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, дискредитирует медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных.

Речь идет о следующих высказывания президента Украины: «Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники “1+1” – ничего общего с правдой это не имеет»; «Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал “1+1”. Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца»; «И это стало причиной информационной войны, которую владелец “плюсов” развязал против государства. Не стесняются уже целыми кусками дублировать фейки с российских каналов – просто переписывая и ретранслируя, разве что единственное, что они делают – переводят на украинский. И что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте – ничего общего с правдой и ничего общего даже подобного с честной журналистикой это не имеет»; «И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет».

Таким образом, в публикации и в обоих видео президент Украины Петр Порошенко фактически отмечает, что телеканал «1+1» осуществляет свою деятельность вопреки требованиям законодательства, редакционной политики телеканала и требований журналистской этики, распространяя ложную недостоверную информацию, а также утверждает, что журналисты и сотрудники телеканала «1+1» действуют под давлением, влиянием и запугиванием конечного бенефициарного собственника.

Хотим отметить, что распространенная информация не соответствует действительности. Свою деятельность 1+1 медиа осуществляет в соответствии с законодательством Украины, а также руководствуясь редакционным уставом ООО «ТРК «Студия 1+1», который предусматривает, что ее владелец не имеет права вмешиваться в творческую деятельность, а телеканал «1+1» не имеет никаких обязательств перед политическими партиями и отдельными политиками. Во время избирательных кампаний телеканал не отдает предпочтения ни одной политической силе, следуя принципу равных возможностей и паритетности. Сотрудники телеканала «1+1» действуют самостоятельно и не подвергаются вмешательству со стороны конечного бенефициара, а также любому воздействию или запугиванию.

Группа 1+1 медиа подчеркивает, что количество обвинений и ложной информации, которая накопилась в адрес медиагруппы, ее журналистов и сотрудников со стороны главы государства, достигла критической отметки. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Петр Порошенко не предоставил ни во время распространения этой информации, ни по состоянию на день подачи иска, извинений журналисты также не услышали. Президент не воспользовался такой возможностью и тогда, когда без приглашения, пользуясь своим статусом главы государства, фактически «оккупировал» прямой эфир программы «Право на владу», к удивлению редакционной группы и ведущих.

Хотим подчеркнуть, что журналисты и все сотрудники 1+1 медиа имеют каждый свои политические предпочтения, их никто не заставляет, не запугивает, не навязывает свое мнение, в своей работе они руководствуются общепринятыми стандартами. Ведь есть понятные всем редакционные правила свободного мира, и теперь они, скорее, исключение в украинских медиа, чем правило, и «1+1» остается единственным телеканалом, который позволяет себе объективную критику президента. Надеемся, что права телеканала и честь медиагруппы будут защищены.