Оставьте Чебурашку: боевики собрались снести кафе "Сепар" и установить мемориал в честь Захарченко (фото)
07:43, 18 апреля 2019Общество
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По некоторым данным, неизвестные заложили взрывчатку не в люстру, а в вывеску над входом в кафе "Сепар" - ту самую, на которой красовался Чебурашка в камуфляже.
REUTERS
Здание кафе «Сепар» в центре Донецка будет демонтировано, а на его месте появится мемориальный комплекс в честь ликвидированного главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко.
Об этом сообщили в "администрации" нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, передает "Новости Донбасса".
Сроки начала работ не уточняются.
Также «ДНР» проводит онлайн-голосование, предлагая выбрать один из вариантов мемориального комплекса.
Как сообщал УНИАН, Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Кто является организатором убийства, на данный момент неизвестно.
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