Оставьте Чебурашку: боевики собрались снести кафе "Сепар" и установить мемориал в честь Захарченко (фото)

По некоторым данным, неизвестные заложили взрывчатку не в люстру, а в вывеску над входом в кафе "Сепар" - ту самую, на которой красовался Чебурашка в камуфляже.

Здание кафе «Сепар» в центре Донецка будет демонтировано, а на его месте появится мемориальный комплекс в честь ликвидированного главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщили в "администрации" нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, передает "Новости Донбасса".

Сроки начала работ не уточняются.

Также «ДНР» проводит онлайн-голосование, предлагая выбрать один из вариантов мемориального комплекса.

Как сообщал УНИАН, Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Кто является организатором убийства, на данный момент неизвестно.