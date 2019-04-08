В сети показали фото могилы командира боевиков "ДНР" на Донбассе

Табличка на могиле террориста, судя по всему, нарисована простым фломастером.

В сети показали фото заброшенной могилы на Донбассе ликвидированного главаря банды боевиков "Пятнашка" Олега Мамиева "Мамая".

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Ее фото опубликовано на странице фонда "Вернись живым" в Facebook. "... какие боевики - такая и память. Вот этот знак установлен на позициях оккупантов близ Крутой Балки. Табличка, судя по всему, нарисована простым фломастером и посвящена погибшему в мае 2018 главарю боевиков, "командиру" так называемого батальона "Пятнашка" Олегу Мамиеву", - говорится в подписи к снимку.

Как сообщалось, в мае 2018 года на Донбассе в районе Авдеевской промзоны был ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", главаря бригады террористов "Пятнашка".