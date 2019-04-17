"Суд" вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"

Всем четверым фигурантам дела подконтрольный России суд вынес условные сроки.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Казиму Аметову, Асану Чапуху, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи.

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Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook. Так, Трубача, Дегерменджи и Аметова "суд" приговорил к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года, а Асана Чапуха - к 3,5 годам условно, с испытательным сроком 3 года.

Отмечается, что у защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор, а до рассмотрения апелляции фигуранты дела должны находиться под домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Аметова, Чапуха, Трубача и Дегерменджи. Им инкриминируют вымогательство средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время задержания стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась.

У фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи - хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

24 января 2019 года "суд" изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" на домашний арест.

1 марта фигурантам "дела Веджие Кашка" продлили арест до 7 мая.

12 апреля "Симферопольский районный суд" обязал гражданина Турции Юсуфа Айтана выплатить сумму, которую он должен покойной Веджие Кашка, а также оплатить расходы ее внучки Алие Кашка на судебные сборы.