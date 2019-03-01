Фигурантам "дела Веджие Кашка" продлили домашний арест до 7 мая

Следующее судебное заседание назначено на 7 марта.

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя продлил домашний арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Казиму Аметову, Асану Чапуху, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи до 7 мая.

Как сообщается на странице общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook, судебное заседание проходило в открытом режиме.

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Во время заседания продолжилось оглашение материалов дела, был зачитан список изъятых при обыске у подсудимых вещей, а также психиатрические заключения на подсудимых и их характеристики, написанные участковыми по месту жительства.

Кроме того, сегодня удовлетворено ходатайство адвоката Эмиля Курбединова о снятии ограничений с Казима Аметова с целью посещения им медицинских учреждений.

"Следующее судебное заседание, на котором по видеоконференцсвязи будет допрошен потерпевший, назначено на 7 марта", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминируют вымогательство средств у гражданина Турции. Во время задержания российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась. У фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи - хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

24 января 2019 года "суд" в оккупированном Крыму изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" на домашний арест.

30 января защита ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде Трубачу и Чапуху, так как им необходимо часто посещать медучреждения из-за плохого состояния здоровья, однако "суд" отказался изменить меру пресечения.