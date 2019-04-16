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В оккупированном Крыму пропал бывший заместитель коллаборанта Аксенова

14:56, 16 апреля 2019
Общество
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В Крыму объявили в розыск экс-соратника Аксенова Владимира Серова / Крым.Реалии

Подконтрольный оккупационной администрации РФ «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил, что его бывшего соратника и экс-главу российской администрации Судака Владимира Серова объявили в розыск.

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Как сообщает «Крым.Реалии», российские силовики подозревают Серова в посредничестве в решении вопроса с оформлением земельного участка в курортной зоне Судака. Общая сумма взятки якобы должна была составить около 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым установила полные анкетные данные всех сотрудников правоохранительных органов, которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в Автономной Республике Крым и Севастополе.

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Теги: #Крым#Аксенов