Прокуратура установила данные более 20 тысяч крымских правоохранителей, подозреваемых в госизмене
Следственный отдел украинской прокуратуры Автономной Республики Крым установил полные анкетные данные всех сотрудников правоохранительных органов, которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в Автономной Республике Крым и Севастополе, сообщила 12 апреля пресс-служба прокуратуры АРК.
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В прокуратуре отметили, что проводят досудебное расследование в отношении более 21 тыс. человек для получения доказательств возможной причастности к совершению государственной измены или других преступлений и принятия законного решения по каждому сотруднику силовых органов.
Уголовные производства распространяются на сотрудников 16 правоохранительных органов АР Крым и Севастополя (прокуратура, МВД, Государственная миграционная служба, Государственная пенитенциарная служба, Государственная финансовая инспекция и др.).
"Прокуратура АР Крым прилагает все усилия для обеспечения неотвратимости наказания тех, кто способствовал оккупации Автономной Республики Крым", - отметили в ведомстве.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
23 июля 2018 года начальник управления прокуратуры АР Крым Светлана Блудова сообщила, что всех госслужащих полуострова проверяют на причастность к совершению государственной измены.