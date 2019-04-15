В Одессе из-за аварии в электросетях обесточена канализационно-насосная станция и ряд жилых домов

Давление в водопроводной системе во всех районах города значительно снижено.

В Одессе из-за аварии в электросетях обесточена главная канализационно-насосная станция и ряд жилых домов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, авария в городских электросетях произошла сегодня.

«В связи с этим «Инфоксводоканал» вынужден снизить давление воды до 1 этажа во всех районах города на время ремонтных работ», - заявили в мэрии.

Предполагается, что аварию ликвидируют до 17.00.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе компании «Одессаоблэнерго», обесточивание КНС произошло из-за повреждения высоковольтной сети 110 киловольт. Также отключен ряд зданий, в том числе жилых в Суворовском районе города.

В настоящее время предпринимаются меры для оперативного восстановления электроснабжения. Как отмечают специалисты, для этого, вероятно, придется на некоторое время обесточить, в частности, комплекс зданий Одесской областной клинической больницы.