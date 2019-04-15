На Крымском мосту началось опасное строительство: первые фото, видео

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано оккупантами на декабрь 2019 года.

Оккупанты начали процесс укладки рельсов на железнодорожной части Крымского моста.

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Работы начали выполнять со стороны Керчи. Всего планируется уложить 38 километров рельсов, передает агентство "РИА Новости".

"Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом 2018 года", – сказано в сообщении.

Отметим, открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано оккупантами на декабрь 2019 года.

Как сообщал УНИАН, на днях в сети показали фото Керченского моста, на которых видно, что береговая линия пролива увеличивается из-за наноса песка. Там настолько неудачный выбор места, настолько тяжелая и плохая геология, что сам по себе мост должен рухнуть, отметил эксперт.