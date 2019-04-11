У Крымского моста возникла масштабная проблема: эксперт спрогнозировал последствия (фото)

Там настолько неудачный выбор места, настолько тяжелая и плохая геология, что сам по себе мост должен рухнуть, отметил эксперт.

На днях в сети показали фото Керченского моста, на которых видно, что береговая линия пролива увеличивается из-за наноса песка.

Эту масштабную проблему Крымского моста прокомментировал эксперт, российский ученый Юрий Медовар. В интервью "Апострофу" он объяснил, какие это природные процессы происходят и чем они грозят.

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"Идет уменьшение глубины в проливе. Я говорил с океанологами, это вполне возможно. На самом деле, настолько неудачный выбор места, настолько тяжелая и плохая геология, что сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять, его там нельзя было строить", - подчеркнул Медовар.

Но, продолжил он, основной-то мост - железнодорожный, там будут колоссальные нагрузки за счет составов.

"... 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах. Вот это серьезный вопрос", - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.