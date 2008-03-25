Почему цены в Украине растут?

Цены в Украине идут вверх. Это можно заметить, зайдя в любой супермаркет. И эта тенденция становится более выразительной с каждым днем, отмечает Радио Свобода

Объективных причин для роста цен в Украине сегодня нет, считает представитель Блока Юлии Тимошенко Анатолий Семинога. А нынешняя тенденция к росту цен, по его мнению, связанная с попыткой создать на рынке монополию.

«У нас сегодня количество нормальных универсамов, гастрономов, которые были раньше в каждом квартале, уменьшилось, потому что их пытаюсь вытеснить именно такой глобализацией, созданием таких огромных магазинов. Пытаются создать определенную монополию на рынке. Я считаю эту политику ошибочной политикой местной власти. Супермаркеты должны быть, но они не должны сегодня вытеснять небольшие магазины, где можно было бы купить хлеб, дешевые продукты», – отметил Анатолий Семинога.

Причиной роста цен прежде всего являются внешние факторы, которые начали влиять на ситуацию в Украине еще в прошлом году, говорит бывший министр экономики, регионал Анатолий Кинах: «Растут очень серьезные инфляционные риски, как под воздействием внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы начали влиять еще во втором полугодии в прошлом году, в первую очередь в связи с ростом цен на энергоносители. Очень серьезная ситуация на мировых продовольственных рынках. Это все повлияло и на внутреннюю ситуацию в Украине, которая, к сожалению, углубилась, особенно в текущем году, беспрецедентным масштабом социального популизма».

Тенденция к подорожанию товаров имеет ряд объективных факторов, отмечает экономист Александр Рябченко, в частности, проблема с долларом, к которому привязана украинская гривня. Однако не последнюю роль в этом играет и внутриполитическая ситуация: «Не может быть такого, чтобы политическая элита заботилась не о государстве, а о реализации своих позиций. Политическая элита должна договориться о чем-то общем, взаимном, которое является нерушимым для всех партий, где бы они не находились, во власти ли, в ли оппозиции. А у нас такой договоренности не существует. Поэтому, кто бы не пошел в оппозицию, он все время «накручивает» власть, что она не может удержать цены, она не может обеспечить уровень экономического роста».

За прошлый год инфляция в Украине составила 17%. В нынешнем бюджете Кабинета Министров Тимошенко показатель инфляции заложен в пределах 10%. Впрочем, многие эксперты высказывают сомнения, что правительство сможет удержать ее на таком уровне.