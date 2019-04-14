Во Львове спецназовец пробежал 21 километр в бронежилете и установил рекорд (фото, видео)

Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Во Львове сегодня боец батальона полиции особого назначения "Львов" установил Национальный рекорд Украины.

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Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, капитан полиции Зореслав Каинский стал первым участником полумарафона и преодолел 21 км в бронежилете. Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Как сообщили в пре-службе Львовского городского совета, сегодня во Львове состоялся «Run the World Львовский полумарафон». В нем приняли участие более 2 тыс участников.

Ранее во Львове свыше 400 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению «Заповіта».