Во Львове более 400 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению «Заповіту»(фоторепортаж, видео)

В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.

Во Львове более 400 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению «Заповіту».

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города, на площади возле памятника Шевченко 407 бандуристов одновременно исполнили песни "Заповіт" и "Реве и стогне Дніпр широкий» на слова Великого Кобзаря.

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В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.

Это достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок - 407. Рекорд Украины установлен", - отметил Горишевский.

Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.