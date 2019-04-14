Таран авто украинского посла в Лондоне: подозреваемый включал под посольством музыку "в знак протеста"

Местный житель просил мужчину выключить музыку, однако тот был "немного агрессивным".

Свидетели утверждают, что мужчина, который намеренно протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, до этого прибыл под посольство и громко включил украинскую музыку.

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Об этом сообщает MailOnline, ссылаясь на очевидца событий Дарси Мерсера. По его словам, мужчина включил музыку "как своего рода знак протеста против посольства".

По словам местного жителя, он находился на своей веранде, когда подозреваемый пошел на таран автомобиля, а затем был задержан полицией. Ранее он безуспешно просил его выключить громкую музыку.

"Я попросил его выключить музыку, но он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства и был немного агрессивным", - отметил свидетель.

Ранее сообщалось, что в Лондоне злоумышленник намеренно протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.

Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.

«Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Преступник был задержан и доставлен в полицейский участок», - сообщили в посольстве.

Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы нападения.