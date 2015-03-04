Подняты на поверхность и госпитализированы 16 горняков шахты им. Засядько

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной госадминистрации. "В результате взрыва метана на шахте им. Засядько в Донецке сегодня в 5.30 погиб один горняк. В больницы доставлены 16 человек. Сейчас судьба 32 шахтеров остается неизвестной", - говорится в сообщении.

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Между тем, как сообщил на своей странице в соцсети председатель конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынець, "сейчас пятеро из них находятся в ожоговом центре, двое - в травматологии, девять - в больнице профзаболеваний. Один горняк найден без признаков жизни", - написал он.

В настоящее время судьба 32 горняков неизвестна, 24 из них - с участка №2, 6 - с участка проходческих работ, 1 - с МДО (монтаж-демонтаж оборудования), 1 - с ГКР (горно-капитальных работ). Силами горноспасательных отрядов оккупированных территорий ведутся аварийно-спасательные работы.

Михаил Волынець отметил, что украинские спасатели готовы были оказать помощь, но от руководства так называемой "ДНР" получили отказ. "Ничего удивительного в этом нет, ведь там, где убивают людей тысячами, судьба нескольких десятков мало кого интересует из тамошних руководителей", - написал он.

Всего во время взрыва под землей находились 230 шахтеров.