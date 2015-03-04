На шахте им. Засядько подтверждена гибель одного человека, еще 32 ищут - Гройсман
На шахте им. Засядько в Донецке сегодня утром, 4 марта, произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.
Он уточнил, что подтверждена гибель одного человека, судьба 32 остается неизвестной. "Их ищут", - сказал спикер Рады.
Ранее, на открытии заседания Рады, Гройсман сообщил, что в результате взрыва погибли 32 человека.
"Сегодня утром произошла трагедия на шахте имени Засядько. Есть жертвы. На данный момент - 32 человека", - сказал он и попросил депутатов почтить память погибших.
В то же время на сайте Донецкой областной госадминистрации сообщается, что по состоянию на 9.30 4 марта в результате взрыва на шахте один человек погиб, шестеро получили ожоговые травмы различной степени тяжести. Еще 43 горняка находятся в недосягаемой зоне.
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По информации ОГА, под землей, на глубине 1200 метров, находилось 50 человек. Повреждены два проходческих участка и один участок по добыче угля.
Причем руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая сообщила УНИАН, что по состоянию на 9.00 в результате аварии один человек погиб, 14 травмированы. В шахте остаются 32 шахтера. Быстрая отметила, что данные являются предварительными, поскольку шахта расположена на неподконтрольной Украине территории.
Ранее УНИАН сообщал, что в Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров неизвестна.
Справка УНИАН. «Шахта им. Засядько» является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).