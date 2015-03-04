На шахте им. Засядько подтверждена гибель одного человека, еще 32 ищут - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.

Он уточнил, что подтверждена гибель одного человека, судьба 32 остается неизвестной. "Их ищут", - сказал спикер Рады.

Ранее, на открытии заседания Рады, Гройсман сообщил, что в результате взрыва погибли 32 человека.

"Сегодня утром произошла трагедия на шахте имени Засядько. Есть жертвы. На данный момент - 32 человека", - сказал он и попросил депутатов почтить память погибших.

В то же время на сайте Донецкой областной госадминистрации сообщается, что по состоянию на 9.30 4 марта в результате взрыва на шахте один человек погиб, шестеро получили ожоговые травмы различной степени тяжести. Еще 43 горняка находятся в недосягаемой зоне.

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По информации ОГА, под землей, на глубине 1200 метров, находилось 50 человек. Повреждены два проходческих участка и один участок по добыче угля.

Причем руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая сообщила УНИАН, что по состоянию на 9.00 в результате аварии один человек погиб, 14 травмированы. В шахте остаются 32 шахтера. Быстрая отметила, что данные являются предварительными, поскольку шахта расположена на неподконтрольной Украине территории.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров неизвестна.

Справка УНИАН. «Шахта им. Засядько» является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).