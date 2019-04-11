Под посольством Германии в Киеве провели пикет против снятия санкций с РФ (фоторепортаж)

Родственники передали в посольство Германии письмо с предложением начать переговоры с Российской Федерацией относительно освобождения украинских политзаключенных.

«Объединение родственников политзаключенных Кремля» и правозащитники пикетировали в Киеве посольство Германии с требованием не допустить отмены санкций против России.

Читайте такжеВ ПАСЕ не позволили России изменить процедуру введения санкций

«Санкции - это единственный способ давления на Россию сегодня, и это наша большая надежда, что Россия когда-нибудь сдастся и отпустит наших родных домой. Мы призываем Германию не пытаться стереть преступления России против наших родственников», - заявил в комментарии для theБабеля председатель «Объединения родственников политзаключенных Кремля» и брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец.

Родственники передали в посольство Германии письмо с предложением начать переговоры с Российской Федерацией относительно освобождения украинских политзаключенных, поддержки на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников и требования соблюдать права и свободы незаконно заключенных граждан Украины в России.