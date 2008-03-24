СНБО объяснил, зачем Украине миротворцы

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству максимально усилить личную защищенность украинских миротворцев при выполнении ими своих функций под мандатом ООН, поднять степень их материального поощрения и улучшить систему контроля за их деятельностью со стороны Министерства обороны и МВД Украины в пределах регламентных документов ООН.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Аппарата СНБО.

При этом пресс-служба Аппарата СНБО обращает внимание на то, что миротворческую функцию внешней политики Украины уже в который раз пытаются монополизировать политики и журналисты.

“Для журналистов это естественно. К этому обязывает моральный стандарт их профессии. Как для политиков - это способ, инструмент мобилизации электората. А нужен диалог”, - идет речь в заявлении. Как отмечает СНБО, после ядерного разоружения, изменения идеологии военной доктрины, Украина совместно с другими современными государствами заняла весомые позиции в обеспечении стабильности мирового порядка, формировании новой глобальной и региональной политики безопасности, предубеждения новых, еще тяжело предполагаемых угроз военного, и техногенного характера. Этому служат украинские миротворческие контингенты во всем мире. “Для Украины это одновременно является шансом быстрее интегрироваться в современные институты безопасности, усиливая как координацию своих действий с государствами-лидерами, так и поднимая статус собственной безопасности. Для политиков крайне важно понять, что активное и последовательное выполнение миротворческих обязательств Украины является одной из гарантий евроинтеграционных перспектив украинского народа”, - отмечается в заявлении.

Потому, отмечает СНБО, “события в Косовский Митровице нужно рассматривать именно в аспекте этой принципиально важной программы украинской политической власти. Одновременно это и задание для государственной власти. Ей нужно обеспечить высокую степень личной безопасности наших миротворческих подразделов, на уровне не ниже, чем для американцев, французов, немцев, поляков. Именно это обстоятельство стало принципиально важным для решения СНБО”.

Как отмечает пресс-служба Аппарата СНБО, несмотря на то, что (на сегодняшнем заседании СНБО) этот вопрос находился в разделе «Разное», поскольку в силу неожиданности вызова оно не было плановым, ему было уделено едва ли не важнейшее внимание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. (Утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21-й работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Один из раненых - Игорь Киналь - умер в тот же день от многочисленных осколочных ранений. Сегодня, 24 марта, на заседании СНБО было решено, что Украина обратится к ООН с инициативой создать двустороннюю комиссию относительно расследования инцидента в Косово, который привел к гибели и ранению украинских миротворцев, – УНИАН).

СНБО считает, отмечается в заявлении, что “Украина должна добиться не только неотложного создания совместной с Секретариатом ООН комиссии по расследованию инцидента в открытом режиме. Нам нужно срочно получить ее выводы, согласно с Уставом ООН, относительно планирования и управления боевой операцией, в которой были задействованы не профессиональные военные, а полицейские. Их функции, согласно со стандартами, существенно отличаются. Урок Косовской Митровицы должен нас привести не в состояние растерянности и, возможно, справедливых по эмоциям, но неконсолидированных в понимании ответственности государства за выполнение своих обязательств, заявлений и действий. В любом случае, время эмоций и политических требований может наступить только после тщательного и серьезного расследования обстоятельств этого тяжелого инцидента”.

Поэтому СНБО засвидетельствовал свою готовность и сформулировал поручение правительству максимально усилить личную защищенность наших миротворцев при выполнении ими своих функций под мандатом ООН, поднять степень их материального поощрения и улучшить систему контроля за их деятельностью со стороны Министерства обороны и МВД Украины в пределах регламентных документов ООН, отмечается в заявлении. СНБО также выразила озабоченность попыткой начать дискуссию о любой ответственности украинских миротворцев за пассивную позицию относительно использования оружия. Применение оружия в этой ситуации привело бы к жертвам среди местного населения, поскольку живым щитом перед миротворцами стояли женщины и дети, из-за спин которых летели гранаты. Это могло иметь последствием глубокий кризис в этом регионе.

С другой стороны, руководство этой операцией осуществляли специально уполномоченные должностные лица ООН, которые, собственно, и принимали решение об управлении процессом боевого столкновения. Еще раз отдельно отмечаем особенное для вооруженных людей мужество и профессиональную мораль наших миротворцев, которые ценой своей жизни и здоровья, вместе с поляками, румынами, французами сохранили мир на Балканах, идет речь в заявлении СНБО.

“Дискуссия на заседании СНБО засвидетельствовала, что проблема таких последствий содержиться не в произошедшем событии, а в качестве подготовки и реализации «технологий» планирования, координации и обеспечения украинского персонала современными и даже сверхсовременными способами принятия решений особенно в кризисных ситуациях и сохранения жизни и здоровья наших граждан”, отмечает пресс-служба Аппарата СНБО Украины.