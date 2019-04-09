Первоклассники в пяти областях могут вовремя не получить парты и школьное оборудование - Гриневич

Областные советы не распределили средства для закупок.

В пяти областях существует угроза срыва своевременных закупок оборудования для первого класса Новой украинской школы, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время Координационного совета по вопросам внедрения реформ в сфере образования.

Как пишет ТСН.uа, по словам Гриневич, областные советы Волынской и Ивано-Франковской областей планируют распределить деньги для закупки оборудования только в мае, а в Киевской, Тернопольской и Запорожской пока не приняли никаких сроков. Без распределения средств на места невозможно начать процесс закупки парт и школьного оборудования для первых классов.

Читайте такжеЛилия Гриневич: Школа должна сделать человека успешным... Для успешной карьеры имеют значение 15% твердые навыки – знания, узкопрофессиональные умения, а 85% – умение учится в течении жизни, критическое мышление

Уже 12 областей, которые распределили все средства, поэтому в ближайшее время смогут начать закупки. В частности, речь идет о Винницкой. Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Сумской и Львовской областях. До конца апреля запланировали распределение денег в Житомирской, Закарпатской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Херсонской областях и Киеве.

"Мы имеем опыт прошлого года, когда до первого сентября местными органами самоуправления было освоено только 40% средств на оборудование первых классов. Поэтому должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить такой ситуации в этом году Мы свою работу над ошибками сделали – отдали деньги из центрального бюджета на два месяца раньше – еще в феврале.", - сказала Гриневич.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине заработала концепция Новая украинская школа. В первый класс пошло 448,5 тысячи детей, которые будут учиться 12 лет.

В этом году правительство выделило более миллиарда гривень на покупку мебели и учебных материалов для первоклассников, которые пойдут в школу в сентябре нынешнего года. Кроме того, Кабинет министров выделил школам 1 миллиард гривень. 700 миллионов гривень направят на подключение к интернету, а 300 миллионов – на закупку компьютеров.