Минобразования начинает программу по обустройству туалетов внутри школ

Кроме того на улучшение качества образования в бюджете на 2019 год заложено 1,5 миллиарда гривень.

Министерство образования и науки начинает программу по обустройству туалетов внутри школ с условным названием “Достоинство ребенка”.

Об этом сообщила советник министра образования и науки Иванна Коберник в эфире Радио НВ, пишет сайт "НУШ".

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“Очень важная государственная программа с пока условным названием “Достоинство ребенка”. Это программа на обустройство теплых внутренних туалетов. По официальной статистике, около 1000 школ – думаю, что на самом деле больше – не имеют в 21 веке внутренних туалетов.

Конечно, когда не обеспечены базовые потребности ребенка, когда он не может физиологические потребности справить в цивилизованный способ, нам трудно говорить о Новой украинской школе”, – отметила Коберник.

Она также рассказала, что на улучшение качества образования в бюджете на 2019 год заложено 1,5 миллиарда гривень. Эти средства, кроме программы по обустройству туалетов, пойдут на поддержку опорных школ, программа “Школьный автобус”, обустройство естественных кабинетов и тому подобное.