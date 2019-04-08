Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР Трубы по подозрению в госизмене

Антикоррупционное бюро должно внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, в частности, по статье о государственной измене.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Соответствующее постановление суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что в суд поступила жалоба о бездеятельности уполномоченных лиц НАБУ, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

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В жалобе говорилось, что заявитель подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных директором ГБР и его первым заместителем, а также руководителем второго управления организации досудебных расследований ГБР, первым заместителем директора территориального управления ГБР, начальником второго следственного отдела ГБР по ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Однако суд обнаружил, что сведения о совершении уголовных преступлений в ЕРДР не были внесены.

«Заявитель просил обязать уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР указанные им сведения, а также обязать предоставить выписку из ЕРДР и вручить памятку о правах и обязанностях потерпевшего. Выслушав заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - говорится в материалах постановления.

Суд принял решение обязать должностное лицо НАБУ, в компетенцию которой входит внесение сведений в ЕРДР, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Реестр сведения об уголовных правонарушениях.

В материалах суда также отмечается, что указанное постановление обжалованию не подлежит.

Отмечается, что представитель НАБУ на судебное заседание не явился, хотя о времени и месте рассмотрения жалобы был извещен надлежащим образом.