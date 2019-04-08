Масштабную проблему Крымского моста показали на фото

Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

В сети наглядно показали, как Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

Соответствующие фото опубликовала на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым‏.

Читайте такжеАстролог назвал удачные даты этой недели"Место наноса песка и увеличения береговой линии Керченский пролив Дурноватый забор. Меняется все — глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", — сообщила блогер.

Она опубликовала фото, на которых заметен намытый песок.

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, руко*опной скрепы", — написала блогер.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму провайдеры полностью заблокировали 12 украинских информационных сайтов.