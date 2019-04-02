В течение 30 и 31 марта украинцы получили 11 тысяч ID-карт

Системно проводились информационные кампании для разъяснения относительно документов, дающих право на получение избирательного бюллетеня.

В течение 30-31 марта гражданам Украины было выдано более 11 тысяч ID-карт.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом проинформировала первый заместитель начальника Государственной миграционной службы Наталья Науменко время совещания по подведению итогов обеспечения безопасности в первом туре выборов.

По словам Науменко, к круглосуточному дежурству в день голосования были привлечены 1800 человек личного состава ГМС.

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«На протяжении субботы-воскресенья гражданам Украины было выдано более 11 тысяч ID-карт. Обеспечено своевременное предоставление информации относительно регистрации избирателей. Системно проводились информационные кампании для разъяснения относительно документов, дающих право на получение избирательного бюллетеня», - отметила она.

Руководитель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, со своей стороны, сообщил, что в день выборов ГПСУ работала в усиленном режиме совместно с коллегами из правоохранительных органов.

"Практически за сутки оформлено 100 административных и 4 уголовных производств за незаконное пересечение границы, задержано 6 человек. Обоснованно отказано в пропуске 87 иностранцам. Выявлено 25 единиц оружия. К работе привлекались 7 тысяч пограничников», - заявил Цигикал.