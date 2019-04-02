На Львовщине задержали псевдоброкера, обманувшего автовладельцев на 8,5 миллиона гривень

Мошенник "миллионер" еще имеет возможность выйти из-под стражи под денежный залог.

На Львовщине сотрудники полиции задержали разыскиваемого за мошенничество жителя Яворовского района, который завладел деньгами автовладельцев из четырех областей Украины на общую сумму свыше 8,5 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 38-летнего мужчину задержали 1 апреля в одном из сел Львовщины, где он скрывался.

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«В общем, в полицию поступило 120 подобных заявлений от жителей Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет свыше 8,5 миллиона гривень. Мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Злоумышленник задержан, ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Открыто уголовное производство по ч.1,2,3,4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей сроком на 35 дней с возможностью внесения залога в размере 3 миллиона 842 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, полиция Львовщины в марте объявила в розыск жителя Львовской области, который выдавал себя за таможенного брокера и незаконно завладел деньгами, которые получил от граждан за содействие в растаможивании транспортных средств.

По информации местных СМИ, мошенник арендовал офис в одном из логистических центров Львовщины, где еще несколько офисов арендуют люди, которые специализируются по предоставлению брокерских услуг.