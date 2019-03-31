Вакарчук, Руслана, Притула: как украинские звезды голосовали на выборах (фото)

Звезды призвали украинцев прийти и проголосовать на президентских выборах.

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Не обошли избирательные участки и отечественные звезды. Они заполнили сеть фото, на которых показывают, как выполняют свой гражданский долг.

Вокалист группы “Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пришел на избирательный участок в Киеве. Он заявил, что долго обдумывал, за кого отдать свой голос, потому что среди 39 претендентов на президентское кресло не нашел того, кто полностью бы отвечал всем его требованиям. Фото с голосования певец выложил в своем Facebook.

Украинский телеведущий Сергей Притула вместе с другими артистами юмористического проекта "Вар'яти-шоу" пришел на избирательный участок в Черкассах.

"Вар'яти-шоу" коллектив сознательный и ответственный! По причине служебной командировки временно изменили место голосования на Черкассы. Пришли на участок в филармонии, осуществили волеизъявление и, с чистой совестью, отправились во дворец культуры готовиться к концерту! Вы еще тоже есть время до 20:00 добежать до участка! Не упустите свой голос!", - написал он в Facebook.

Певица Руслана Лыжичко пришла на избирательный участок вместе с мужем Александром Ксенофонтовым.

“Я, как сознательная украинка, пришла проголосовать, чтобы выбрать путь для своей страны... Сейчас мне очень трудно говорить о возможных результатах выборов. А тем более что-то прогнозировать. У людей очень шаткая позиция. Я сама до последнего момента была неопределенна... Сейчас еще продолжается борьба между тем, что мы уже другие и тем, что “система” фактически не изменилась. Сейчас в очередной раз происходит противостояние. Но я точно знаю, что мы победим. Мы – это простые люди! Я оптимист как никогда!”, - написала она в Facebook.

Знаменитая чета актеров Ольга Сумская и Виталий Борисюк также проголосовали на президентских выборах. Для выхода Ольга надела украинскую вышиванку.

"Явка на участках очень активная, погода способствует, много молодежи! Надеемся,что наш кандидат не подведет! Мирная Украина без коррупции! Друзья, обязательно сделайте свой выбор, чем больше вас проголосует, тем меньше фальсификаци, ведь именно от нашего выбора зависит качество жизни на последующие годы!", - написала Сумская в Facebook.

Украинская певица Ирина Федишин также опубликовала фото с избирательного участка.

Телеведущая Маша Ефросинина пришла на выборы вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром.

"На этом фото есть человек, не имеющий пока права голосовать - и ему это очень не нравится! Если возраст позволяет вам сегодня пойти и сделать свой выбор, не лишайте себя этого права! Не позволяйте другим сделать выбор за вас!" - написала она в Instagram.

Танцор и телеведущий Влад Яма также отчитался о голосовании на выборах президента Украины, опубликовав фото с бюллетенем.

"Я - уже. А вы?" - написал он.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.