На Майдане проходит акция памяти Немцова: украинцы призвали Кремль прекратить уничтожать оппонентов (фото, видео)

В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция памяти расстрелянного в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщает «5 канал», цветы и свечи несут украинцы на Майдан Незалежности в Киеве к фотографиям Немцова. Таким образом они отдают дань памяти погибшему российскому оппозиционеру.

Акцию организовали через социальные сети. Решили собраться именно на главной площади Киева, поскольку в свое время Немцов не раз бывал здесь во время Оранжевой революции и Революции достоинства и поддерживал активистов. Акция в столице началась в полдень.

Читайте такжеТысячи москвичей с самого утра продолжают нести цветы к месту убийства Немцова (фоторепортаж)

Также на Майдан Незалежности пришли несколько человек с плакатами, на которых они написали призывы к российским властям прекратить уничтожать оппонентов.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжавшего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.