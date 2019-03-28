Стало известно о состоянии четверых пострадавших от взрыва в Кропивницком

В больницу поступило 4 пострадавших, один из них находится в реанимационном отделении.

В результате пожара, который произошел после серии взрывов на автостоянке в Кропивницком, в больнице оказались четверо пострадавших.

Об их состоянии рассказала заведующая ожогового отделения областной больницы Наталья Корчака, передает «Прямой».

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По ее словам, в больницу поступило 4 пострадавших, один из них находится в реанимационном отделении.

В ожоговом отделении находятся двое пожарных. Один пострадал более серьезно, имеет глубокие ожоги на голове, на кистях, у другого пожарного более поверхностные ожоги.

Пациент, находящийся в реанимации, ему 58 лет. Он имеет общую площадь ожогов 40%, из них половина - ожоги глубокие, где кожа прогорела на всю ее поверхность.

Четвертым пострадавшим является работник заправки. У него общее состояние средней степени тяжести.