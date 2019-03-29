На Черниговщине за деньги от продажи памятника Ленину купят медоборудование

Семеновская ОТГ создана в октябре 2017 года. Расположена на севере Черниговской области, граничит с Россией, из-за чего среди жителей местности сильные пророссийские воздействия.

Семеновская объединенная территориальная община Черниговской области выделила 220 тыс. грн, которые получила от продажи памятника Ленина, на приобретение медицинского оборудования для местной больницы.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook Семеновский городской председатель Сергей Деденко.

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По его информации, сессия горсовета вчера во время очередной сессии выделила 700 тыс. грн из городского бюджета для больницы, в том числе и средства, полученные от продажи бронзового памятника Ленину, который был установлен в центре Семеновки.

«Для тех, кому интересно, куда же ушли деньги от продажи бывшего памятника Ленину сообщаю, что, в том числе, и эти средства пойдут на приобретение медицинской аппаратуры», - сообщил Деденко.

В течение 2014-2015 годов вокруг памятника Ленину в Семеновке происходили конфликты, националисты повалили памятник, а прокоммунистически настроенные граждане вернули его на место. В октябре 2018 году демонтирован памятник высотой 4 метра и весом 2,5 тонны все-таки продали на аукционе. За его приобретение соревновались 15 покупателей - стоимость выросла с 45 тыс. грн до 220 тыс. грн.

Кроме того, продать памятник Ленину пытались в Новгород-Северском на Черниговщине. В частности, городской голова выставлял его на продажу на сайте OLX за 1 млн грн. Но продать тогда памятник не получилось.

Справка. Семеновская ОТГ создана в октябре 2017 года. Расположена на севере Черниговской области, граничит с Россией, из-за чего среди жителей местности сильные пророссийские воздействия, в том числе и из-за отсутствия качественного украинского ТВ-сигнала. Территориальная община объединяет 14 населенных пунктов и насчитывает 14,5 тыс. населения.