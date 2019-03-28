ГПУ объявила подозрение Злочевскому по делу отмывания средств при покупке Херсонской нефтеперевалки

Прокуратура считает, что Злочевский сознательно согласился стать частью преступной схемы Курченко.

Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования преступлений «Семьи» беглого президента Виктора Януковича объявила подозрение экс-министру экологии, бизнесмену Николаю Злочевскому по делу об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонская нефтеперевалка.

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Как говорится в материалах, находящихся в распоряжении редакции, в этой схеме, организованной и проведенной в 2013 году, принимали участие компании Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также компания Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой являлся сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Следователи прокуратуры выяснили, что преступная группа, возглавляемая «семейным менеджером» Януковича Сергеем Курченко и бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым спланировали и осуществили схему легализации через сомнительные сделки более 33 миллионов долларов США для покупки группы компаний, которые владеют Херсонской нефтеперевалкой.

При этом, говорится в документах, также ставилась цель использовать данный актив для сокрытия схемы контрабанды нефтепродуктов на территории Украины.

Прокуратура считает, что Злочевский, исходя из корыстных мотивов, сознательно согласился стать частью этой преступной схемы.

Подельники зарегистрировали на территории острова Тортола (часть Британских Виргинских островов) компанию Rosseu Business Group Ltd, которая выступила формальным покупателем Херсонской нефтеперевалки. Попутно, очевидно, для запутывания следов были созданы в зарубежных оффшорах ряд других компаний посредников, а деньги перечислялись на счета в банках Панамы, Кипра, Латвии и Эстонии.

«Всего за период с 9 октября по 8 ноября 2013 года общая сумма легализованных (отмытых) средств, которые участниками преступной организации были выплачены в счет оплаты Херсонской нефтеперевалки и связанного с ней имущества и имущественных прав, составила 33 076 000 долларов США», - говорится в документах.

Как сообщал УНИАН, в начале 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызывала бизнесмена Злочевского для участия в проведении следственных действий и процессуальных действий по уголовному производству от 31 января 2013 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Однако, на тот момент детали дела, по которому проходит Злочевский, не были известны.

Как сообщал УНИАН, Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 января 2017 года подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отказе рассматривать дела об отмене лицензий на добычу газа, полученных предприятиями, связанными с экс-министром охраны окружающей природной среды Злочевским.

Ранее международная компания Burisma заявила о прекращении в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Как говорилось в сообщении компании, это решение является результатом "взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group".

В январе 2017 года в Transparency International Украина заявили, что требуют от Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины публично отчитаться о принятых решениях относительно закрытия всех уголовных производств в отношении Злочевского. В организации отметили, что ряд экспертов и журналистов связывают закрытие производств с отсутствием независимой позиции ГПУ и выполнением политических договоренностей.