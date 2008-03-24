Лидер культовой рок-группы умер от алкогольного отравления

Причину смерти Летова установила экспертиза

Лидер российской культовой рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов умер от острой дыхательной недостаточности, развившейся от отравления алкоголем, сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре по Омской области Екатерина Павлова. «Причина смерти - острая дыхательная недостаточность, развившаяся в результате острого отравления этанолом», - сказала Павлова. Лидер российской культовой рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов умер от острой дыхательной недостаточности, развившейся от отравления алкоголем, сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре по Омской области Екатерина Павлова. «Причина смерти - острая дыхательная недостаточность, развившаяся в результате острого отравления этанолом», - сказала Павлова. Летов умер в Омске 19 февраля. В качестве предварительной причины смерти называлась сердечная недостаточность. Газета.ру

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