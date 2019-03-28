Фейковое расследование: в СБУ прокомментировали данные о российско-украинской ЧВК "Вега"

По данным СБУ, Смолин, который фигурирует в расследовании, уехал из Украины еще до 2014 года, и сейчас занимается вербовкой наемников в ЧВК "Вагнера".

Служба безопасности Украины (СБУ) называет недостоверной информацию о существовании украинской частной военной компании (ЧВК) «Вега» в Сирии.

Читайте такжеВ Сирии действует российско-украинская ЧВК "Вега" - CIT

Так в СБУ отреагировали на расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT), в котором указано, что на территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания «Вега», передает радио Свобода.

«Во-первых, функционирование частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины. «ООО «Вега Стратеджик сервисес» было действительно зарегистрировано в Николаеве в 2011 году гражданином Украины Смолиным А.А., но оно не имеет никакого отношения к «частным военным компаниям». Сфера деятельности указанного ООО связана с работой частных охранных фирм и сопутствующих услуг. В 2013 году указанная компания фактически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в РФ. В то же время имеющаяся в СБУ информация свидетельствует, что его московский филиал во главе с гражданином Украины Джиникашвили Д.В. в начале 2014 года активно использовался сотрудниками спецслужб РФ как структура прикрытия для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине», – заявляют в СБУ.

По данным спецслужбы, указанные в расследовании CIT Смолин и Джиникашвили покинули Украину в 2014 году и длительное время активно сотрудничают с российской военной разведкой. В частности, по данным СБУ, Смолин с 2016 года «через подконтрольные ему российские охранные структуры занимается вербовкой наемников в спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ЧВК Вагнера».

В СБУ заявили, что «фейковое расследование» о якобы украинской ЧВК«Вега» появилось «после ряда разоблачительных брифингов Службы безопасности относительно тайной деятельности и преступлений спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием «ЧВК Вагнера» в Украине, Сирии, Судане и ЦАР».

CIT в своем расследовании заявляет, что ЧВК «Вега» действует на стороне сирийского президента Башара Асада, однако в отличие от ЧВК «Вагнера», которую связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, «Вега» была замечена только в тренировках бойцов, доказательств ее непосредственного участия в боевых действиях нет.

Расследователи отмечают, что «Вега», в отличие от ЧВК «Вагнера» (существование которой официально отрицается), является первой «классической» частной военной компанией, которая действует в Сирии в интересах сил Асада, вероятно, с ведома российского командования. При этом вопрос финансирования этой ЧВК в Сирии остается открытым, говорят расследователи.