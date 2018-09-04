СБУ назвала новые имена "вагнеровцев", уничтоженных американцами в Сирии (список)
СБУ обнародовала новые имена российских боевиков частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которые были уничтожены в Сирии в результате удара войск коалиции, возглавляемой США, в ночь на 8 февраля этого года.
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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на сайте ведомства. В пресс-центре отметили, что российские спецслужбы прибегли к беспрецедентным мерам для недопущения выхода «списка Вагнера» через СМИ РФ, включая прямое запугивание российских журналистов и «зачистку» аккаунтов погибших наемников и членов их семей в социальных сетях.
Ранее СБУ сообщила, что имеет информацию о более чем 80 российских боевиках ЧВК «Вагнера», сегодня ведомство назвало фамилии еще 9 наемников, погибших или умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан, а также групповые фото боевиков «Вагнера» накануне уничтожения в Сирии.
Апостол В.И., 13.01.1988, имел двойное гражданство РФ и Молдовы, убивал на территории Чечни, участник российских НВФ в Украине;
Вертинский В.В., 13.06.1954, гражданин РФ, был действующим депутатом Петропавловской сельской думы Катайского района Курганской области от местного отделения всероссийской партии «Единая Россия»;
Соломатов С.В., 20.09.1990, гражданин РФ, близкий родственник российских музыкантов с м. Москва – Валентина Соломатова и Юрия Андрийчука, принадлежность к российским НВФ в Украине, проверяется;
Макаров С.Ю., 20.09.1984, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;
Кутсарь А.В., 24.01.1984, гражданин РФ, убивал на территории Чечни, участник российских НВФ в Украине;
Баскаков Е.В., 01.01.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;
Ганчеров С.Г., 16.07.1992, гражданин РФ, принадлежность к российским НВФ в Украине, проверяется;
Нуртдинов И.И., 20.02.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;
Багашев К.Ю., 11.12.1970, гражданин Украины, участник российских НВФ на Донбассе.
"Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников ЧВК «Вагнера», СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в Сирии вместе со свидетельствами родных и близких наемников", - говорится в сообщении пресс-центра.
В СБУ подчеркнули, что таким образом общий список потерь российских «ихтамнетов» в ночь на 8 февраля 2018 года, которые обнародовала Служба безопасности Украины, составляет «не 5 и даже не 10 убитых», а уже 50 наемников. При этом, по имеющимся оперативным данным, более 80% российских наемников до «командировки в Сирию» принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.
В ведомстве пообещали в ближайшее время обнародовать дополнительную информацию о террористической деятельности и потерях ЧВК «Вагнера» с целью продолжения разоблачения лживости официальных лиц РФ об отсутствии российских «ихтамнетов» на территории Украины и Сирии.
С полным списком наемников ЧВК «Вагнера», которые погибли или скончались от полученных ранений в результате удара сил коалиции 07.02.2018 в Сирии в районе Дейр-эз-Зора (на русском языке) можно ознакомиться здесь.
На сегодняшний день последние заметные потери, связанные с ЧВК в Сирии, Россия понесла в ночь на 8 февраля. При масштабном авиаударе возглавляемой США коалиции в окрестностях города Дейр-эз-Зор погибли, по разным данным, до 200 россиян. При этом, Reuters обнародовал цифру в 300 погибших наемников, ссылаясь на собственные источники. По данным агентства, тяжелораненых "вагнеровцев" доставляли в Москву на самолетах. Между тем, Россия отвергала любую подобную информацию, заявив, что тогда при столкновении погибли пятеро россиян, которые не имели отношения к вооруженным силам. В свою очередь в США тогда заявили, что в бою под Дейр-эз-Зором погибло около сотни россиян. Позже в СМИ появилась информация от участника того боя. Он оценил потери "вагнеровцев" и сирийских военных в 200-250 человек. "200-250 убитых, раненых примерно столько же", - заявил мужчина.
№
ФИО
Гражданство
Дата рождения
Адрес
1.
Ананьев Кирилл Борисович
РФ
31.01.1985
г. Москва, ул. Красного маяка, д.8, корп. 2, кв.1
2.
Апостол Владислав Иванович
Молдова/РФ
13.01.1988
место рождения: Республика Молдова, Флорештский район, сел. Читулешть; место проживания: Белгородская область, г. Валуйки
3.
Бабин Евгений Александрович
РФ
20.06.1972
место рождения: Челябинская область, Красноармейский район, сел. Сугояк; место проживания: г. Челябинске
4.
Багашев Константин Юрьевич
Украина
11.12.1970
место рождения: Киргизстан; место проживания: Луганская обл., г. Стаханов, ул. Курченко 4, кв. 133
5.
Банников Игорь Владимирович
РФ
16.04.1988
г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 156, кв. 59
6.
Баскаков Евгений Валерьевич
РФ
01.01.1982
Ставропольский край, г. Пятигорск
7.
Ватолин Владимир Викторович
РФ
23.03.1980
Краснодарский край, Тбилисский район, хут. Шевченково, ул. Октябрьская, д.102, кв.1
8.
Вертинский Владимир Викторович
РФ
13.06.1954
место рождения: с. Ошурково Далматовского района Курганской области; место проживания: Курганская область, Катайский район, с. Петропавловское, ул. Калинина, д. 3А, кв.2
9.
Винограденко Владимир Петрович
Украина
30.04.1967
Харьковская обл., Харьковский район, пос. Коммунист, ул. Докучаева, д.8, кв. 18
Гаврилов Руслан Николаевич
РФ
03.08.1983
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Пушкина, д. 3, корп. А, кв.7
Ганчеров Сергей Григорьевич
РФ
16.07.1992
Республика Адыгея, Красногвардейский район, сел. Еленовское, ул. Пролетарская, д. 88
Грачян Геворг
Армения
21.11.1980
г. Ереван
Егоров Борис Евгеньевич
РФ
03.03.1973
г. Калининград
Жалин Илья Александрович
РФ
12.04.1984
г. Казань, ул. Сахарова, д. 27, кв. 123
Жигалов Михаил Сергеевич
РФ
09.07.1987
Ленинградская область, Всеволжский район, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 25, кв. 35
Закаулов Ростислав Алексеевич
РФ
14.03.1990
г. Юрга Кемеровской области
Зобов Павел Владимирович
РФ
06.08.1993
место рождения: Челябинская область, Уйский район, сел. Выдрино; место проживания: Челябинская область, Уйский район, сел. Уйское
Иващук Виктор Викторович
Украина
22.05.1983
Луганская область, г. Первомайск, квартал 40 лет Победы 18, кв.108
Ильенко Дмитрий Юрьевич
Украина
28.05.1985
г.Луганск, ул. Переможная, д. 21, кв.219
Калабухов Алексей Викторович
РФ
23.09.1975
г. Киров
Кастырин Андрей Алексеевич
РФ
01.10.1988
Воронежская область, Семилукский район, сел. Перлевка, ул. Тенистая, д. 16
Кириченко Максим Александрович
РФ
27.06.1969
Ростовская область, г. Гуково, ул. Российская, д. 10
Колдунов Сергей Геннадьевич
РФ
06.12.1969
г. Красноярск
Конев Василий Александрович
РФ
16.05.1984
место рождения: Кыргыстан, г. Бишкек; место проживания: Алтайский край, Курьинский район, сел. Колывань
Косотуров Игорь Николаевич
РФ
30.12.1972
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Долонина, д. 3А, кв.1
Кравченко Сергей Иванович
РФ
13.01.1976
Ростовская обл., г. Новошахтинск
Кутсарь Артём Валентинович
РФ
24.01.1984
Читинская обл., с. Маккавеево
Ладыгин Алексей Владимирович
РФ
31.05.1992
Рязанская область, г. Ряжск
Леонов Игорь Владимирович
РФ
29.11.1985
г. Магнитогорск, Челябинская область
Логинов Владимир Николаевич
РФ
05.04.1966
г. Калининград
Лусников Александр Владимирович
РФ
25.09.1976
место рождения: Кировская область, Омутнинский район, пос. Черная Холуница, место проживания: г. Киров
Макаров Сергей Юрьевич
РФ
20.09.1984
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.3, кв.22
Манжиев Дорджи Борисович
РФ
15.07.1979
г. Элиста
Матвеев Станислав Валерьевич
РФ
15.06.1979
Свердловская область, г. Асбест, ул. Московская, д. 3, кв.8
Наливкин Алексей Леонидович
РФ
29.01.1977
г. Екатеринбург
Никулин Александр Андреевич
РФ
14.06.1992
г. Благовещенск Амурской области
Нуртдинов Ильсур Исмагилович
РФ
20.02.1982
место рождения: дер. Тундинка Марииского района Кемеровской области; место проживания: г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова
Побережный Петр Васильевич
Украина
15.10.1976
место рождения: Луганская область, г. Стаханов; место проживания: Луганская область, г. Брянка, ул. Святогорская, д. 10, кв. 1
Прокофьев Владимир Иванович
РФ
07.10.1992
г. Майкоп
Прошак Сергей Юрьевич
РФ
27.06.1990
Ростовская обл., Кагальницкий район, сел. Новобатайск, ул. Пушкинская, д.37
Романов Андрей Вячеславович
РФ
19.04.1979
пос. Немчиновка, Одинцовский район, Московская область, пер. Зодчих, д.65
Рубанов Алексей Владимирович
РФ
17.03.1987
место рождения: Ростовская область, Зерноградский район, зерносовхоз Манычский; место проживания: Ростовская область, г. Семикаракорск, пос. Веселый
Соломатов Степан Валентинович
РФ
20.09.1990
г. Москва, ул. Руставели, д.9, кв.17
Спиридонов Евгений Николаевич
РФ
17.01.1987
с. Паспаул Чойского района Республики Алтай
Терещенко Олег Сергеевич
РФ
01.10.1982
стан. Крыловская Краснодарского края
Фешин Антон Васильевич
РФ
20.05.1981
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проживает в г. Чита
Шадеркин Сергей Константинович
РФ
04.03.1991
Воронежская область, г. Семилуки
Шатханов Алексей Петрович
РФ
21.02.1989
г. Иркутск
Шестеркин Денис Владимирович
РФ
18.08.1978
место рождения: г. Петропавловск-Камчатский; место проживания: г. Волгоград
Шихов Алексей Васильевич
РФ
13.10.1991
г. Нижний Новгород