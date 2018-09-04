СБУ назвала новые имена "вагнеровцев", уничтоженных американцами в Сирии (список)

По данным ведомства, более 80% российских наемников до "командировки в Сирию" принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.

СБУ обнародовала новые имена российских боевиков частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которые были уничтожены в Сирии в результате удара войск коалиции, возглавляемой США, в ночь на 8 февраля этого года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на сайте ведомства. В пресс-центре отметили, что российские спецслужбы прибегли к беспрецедентным мерам для недопущения выхода «списка Вагнера» через СМИ РФ, включая прямое запугивание российских журналистов и «зачистку» аккаунтов погибших наемников и членов их семей в социальных сетях.

Ранее СБУ сообщила, что имеет информацию о более чем 80 российских боевиках ЧВК «Вагнера», сегодня ведомство назвало фамилии еще 9 наемников, погибших или умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан, а также групповые фото боевиков «Вагнера» накануне уничтожения в Сирии.

Апостол В.И., 13.01.1988, имел двойное гражданство РФ и Молдовы, убивал на территории Чечни, участник российских НВФ в Украине;

Вертинский В.В., 13.06.1954, гражданин РФ, был действующим депутатом Петропавловской сельской думы Катайского района Курганской области от местного отделения всероссийской партии «Единая Россия»;

Соломатов С.В., 20.09.1990, гражданин РФ, близкий родственник российских музыкантов с м. Москва – Валентина Соломатова и Юрия Андрийчука, принадлежность к российским НВФ в Украине, проверяется;

Макаров С.Ю., 20.09.1984, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Кутсарь А.В., 24.01.1984, гражданин РФ, убивал на территории Чечни, участник российских НВФ в Украине;

Баскаков Е.В., 01.01.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Ганчеров С.Г., 16.07.1992, гражданин РФ, принадлежность к российским НВФ в Украине, проверяется;

Нуртдинов И.И., 20.02.1982, гражданин РФ, участник российских НВФ в Украине;

Багашев К.Ю., 11.12.1970, гражданин Украины, участник российских НВФ на Донбассе.

"Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников ЧВК «Вагнера», СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в Сирии вместе со свидетельствами родных и близких наемников", - говорится в сообщении пресс-центра.

В СБУ подчеркнули, что таким образом общий список потерь российских «ихтамнетов» в ночь на 8 февраля 2018 года, которые обнародовала Служба безопасности Украины, составляет «не 5 и даже не 10 убитых», а уже 50 наемников. При этом, по имеющимся оперативным данным, более 80% российских наемников до «командировки в Сирию» принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.

В ведомстве пообещали в ближайшее время обнародовать дополнительную информацию о террористической деятельности и потерях ЧВК «Вагнера» с целью продолжения разоблачения лживости официальных лиц РФ об отсутствии российских «ихтамнетов» на территории Украины и Сирии.

С полным списком наемников ЧВК «Вагнера», которые погибли или скончались от полученных ранений в результате удара сил коалиции 07.02.2018 в Сирии в районе Дейр-эз-Зора (на русском языке) можно ознакомиться здесь.

На сегодняшний день последние заметные потери, связанные с ЧВК в Сирии, Россия понесла в ночь на 8 февраля. При масштабном авиаударе возглавляемой США коалиции в окрестностях города Дейр-эз-Зор погибли, по разным данным, до 200 россиян. При этом, Reuters обнародовал цифру в 300 погибших наемников, ссылаясь на собственные источники. По данным агентства, тяжелораненых "вагнеровцев" доставляли в Москву на самолетах. Между тем, Россия отвергала любую подобную информацию, заявив, что тогда при столкновении погибли пятеро россиян, которые не имели отношения к вооруженным силам. В свою очередь в США тогда заявили, что в бою под Дейр-эз-Зором погибло около сотни россиян. Позже в СМИ появилась информация от участника того боя. Он оценил потери "вагнеровцев" и сирийских военных в 200-250 человек. "200-250 убитых, раненых примерно столько же", - заявил мужчина.