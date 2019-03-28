День ангела Тимофея: значение имени, лучшие поздравления и открытки
Именины Тимофея по православному календарю отмечаются не единожды в году. 28 марта отмечается день ангела Тимофея Кесарийского.
Также как и с любым другим праздником, с весенними датами памяти почитания дня Ангела Тимофея связаны некоторые приметы.
Кто такой Святой Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский)
Святой мученик Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский), в Кесарии Палестинской во времена гонений на христиан императора Диоклетиана после жестоких истязаний был сожжён за отказ отречься от Христа и принести жертву языческим идолам во время одного из языческих праздников.
Характер именинника и значение имени Тимофей
Тимофей – это мужское имя греческого происхождения, означающее почитающий Бога. Из древнегреческого языка – почитающий бога, богобоязненный. На Западе имя фигурирует в форме Тимофеус, Тимоти.
Представитель данного имени имеет большой заряд жизнелюбия. Он отличается подвижностью и склонностью к веселью. Такие качества у него начинают проявляться еще с раннего детства. Он непоседлив, любит различные игры, достаточно любопытен.
Еще с раннего детства он проявляет больше интерес к старшим детям чем к одногодкам. Несмотря на то, что он не сильно старателен и не усидчив, учится все же мальчик хорошо. Тимофей достаточно сообразительный. Он буквально все схватывает на лету.
Тимофей любит шумные компании. У него всегда много друзей. Он просто не может жить без общения. Носитель данного имени добрый, он не злопамятный. Все обиды быстро прощает.
Другие формы имени Тимофей: Тиманя, Тима, Тимоня, Тимоша, Тимоха, Тимуля, Тюня, Титик, Тим.
Поздравления с днем ангела Тимофея
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Твой Ангел ходит по земле...
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Тимофей, с чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
***
Тимофей, Тимоха,
Все не так уж плохо!
Все, поверь мне, классно,
Здорово, прекрасно!
Тимофей, Тимоша,
Ты такой хороший.
Крепко поздравляю,
Радости желаю!
*****
Неважно нам, сколько пройдет лет и зим,
В любые года, в любой век,
Мы скажем уверенно, что наш Тимофей
Нам самый родной человек.
Он внешне прекрасен, он добр, умен,
Как минимум, если не больше
И сколько бы не проходило времен,
Пусть он остается такой же!
Поздравляю, Тимофей, пусть с каждым новым днём твоя жизнь становится всё интересней, насыщенней, разнообразней и веселей. Желаю тебе, Тима, здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своём завтрашнем дне!
Тимофей, никогда не робей, никогда не сомневайся в своих силах и всегда будь лидером в хит-парадах успеха. Поздравляю тебя, Тимофей, и от души желаю всегда быть гордым и решительным человеком, умным и красивым мужчиной, доброй и открытой душой. Удачи тебе на каждом шагу по пути к твоим мечтам.