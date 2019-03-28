День ангела Тимофея: значение имени, лучшие поздравления и открытки

Именины Тимофея по церковному календарю отмечается 28 марта.

Именины Тимофея по православному календарю отмечаются не единожды в году. 28 марта отмечается день ангела Тимофея Кесарийского.

Также как и с любым другим праздником, с весенними датами памяти почитания дня Ангела Тимофея связаны некоторые приметы.

Кто такой Святой Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский)

Святой мученик Тимофей (Тимолай) Кесарийский (Палестинский), в Кесарии Палестинской во времена гонений на христиан императора Диоклетиана после жестоких истязаний был сожжён за отказ отречься от Христа и принести жертву языческим идолам во время одного из языческих праздников.

Характер именинника и значение имени Тимофей

Тимофей – это мужское имя греческого происхождения, означающее почитающий Бога. Из древнегреческого языка – почитающий бога, богобоязненный. На Западе имя фигурирует в форме Тимофеус, Тимоти.

Представитель данного имени имеет большой заряд жизнелюбия. Он отличается подвижностью и склонностью к веселью. Такие качества у него начинают проявляться еще с раннего детства. Он непоседлив, любит различные игры, достаточно любопытен.

Еще с раннего детства он проявляет больше интерес к старшим детям чем к одногодкам. Несмотря на то, что он не сильно старателен и не усидчив, учится все же мальчик хорошо. Тимофей достаточно сообразительный. Он буквально все схватывает на лету.

Тимофей любит шумные компании. У него всегда много друзей. Он просто не может жить без общения. Носитель данного имени добрый, он не злопамятный. Все обиды быстро прощает.

Другие формы имени Тимофей: Тиманя, Тима, Тимоня, Тимоша, Тимоха, Тимуля, Тюня, Титик, Тим.

Поздравления с днем ангела Тимофея

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный —

Твой Ангел ходит по земле...

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Тимофей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

***

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

*****

Неважно нам, сколько пройдет лет и зим,

В любые года, в любой век,

Мы скажем уверенно, что наш Тимофей

Нам самый родной человек.

Он внешне прекрасен, он добр, умен,

Как минимум, если не больше

И сколько бы не проходило времен,

Пусть он остается такой же!

Поздравляю, Тимофей, пусть с каждым новым днём твоя жизнь становится всё интересней, насыщенней, разнообразней и веселей. Желаю тебе, Тима, здоровья и богатства, удачи и любви, успеха и благополучия, счастья и восторга, уверенности и в себе, и в своём завтрашнем дне!

Тимофей, никогда не робей, никогда не сомневайся в своих силах и всегда будь лидером в хит-парадах успеха. Поздравляю тебя, Тимофей, и от души желаю всегда быть гордым и решительным человеком, умным и красивым мужчиной, доброй и открытой душой. Удачи тебе на каждом шагу по пути к твоим мечтам.