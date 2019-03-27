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Стало известно, когда заработает муниципальный велопрокат Харькова

15:08, 27 марта 2019
Общество
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В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката \ Харьков NOW

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Как пишет Харьков NOW в соцсети, также все желающие могут купить абонемент на три дня (туристический), месячный и сезонный.

В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката.

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Теги: #Харьков#велосипед