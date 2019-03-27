Стало известно, когда заработает муниципальный велопрокат Харькова

С 1 апреля в Харькове откроет сезон муниципальный велопрокат NextBike.

На сезон 2019 года останутся прежние тарифы: часовая поездка будет стоить 20 грн, 2 часа - 40 грн и 50 грн - за три часа.

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Как пишет Харьков NOW в соцсети, также все желающие могут купить абонемент на три дня (туристический), месячный и сезонный.

В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката.