Стало известно, когда заработает муниципальный велопрокат Харькова
15:08, 27 марта 2019Общество
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С 1 апреля в Харькове откроет сезон муниципальный велопрокат NextBike.
В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката \ Харьков NOW
На сезон 2019 года останутся прежние тарифы: часовая поездка будет стоить 20 грн, 2 часа - 40 грн и 50 грн - за три часа.
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Как пишет Харьков NOW в соцсети, также все желающие могут купить абонемент на три дня (туристический), месячный и сезонный.
В Харькове пока есть 19 станций муниципального велопроката.
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