Обвинение требует пожизненного для экс-бойца" Торнадо", застрелившего полицейских в Днепре (видео)

Суд над Александром Пугачевым вышел на финальную стадию.

Пожизненного заключения прокуроры требуют для обвиняемого в расстреле патрульных, который произошел в Днепре 2,5 года назад.

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Как говорится в сюжете ТСН, рассмотрение дела вышло на финишную прямую, и подсудимый 36-летний Александр Пугачев до сих пор отказывается давать показания.

На следующем заседании суда он будет иметь последнее слово. После дебатов судьи и присяжные уйдут в совещательную комнату, чтобы в конце концов объявить приговор.

"Сторона обвинения настаивает на назначении наказания за совершение преступлений в виде пожизненного лишения свободы. Это самое суровое наказание по уголовному кодексу", - сообщил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк.

Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года патрульные догнали автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения. Тот на требование остановился и расстрелял полицейских Артема Кутушева и Ольгу Макаренко. Бывший боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев на тот момент уже был в розыске за совершение тяжких преступлений. Ему вменяют не только убийство полицейских, но и разбой и покушение на жизнь водителя маршрутки, который пытался остановить стрелка.