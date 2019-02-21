Крымские татары "троллят" оккупантов в ответ на репрессии – платят огромные штрафы монетами в ведрах

По "админделам" крымским татарами оккупанты назначают огромные штрафы.

В оккупированном Крыму т.наз. "власть" наказывает крымских татар за протестную активность огромными штрафами. В ответ крымскотатарские активисты взяли привычку оплачивать штрафы мелкими монетами.

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Об этом рассказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает «Обозреватель». По его словам, против крымских татар продолжаются бесконечные репрессии в виде обысков, облав, задержаний, арестов, возбуждения новых административных и уголовных дел.

"В административных делах назначают огромные штрафы. Народ собирает эти деньги и вносит за потерпевших, не хочется называть их осужденными. Административные дела заканчиваются штрафами 150-300 тыс. рублей (2,3-4,6 тыс. долларов – ред.). Для простого человека это большая сумма. Люди собирают, разменивают их на монеты по 10 рублей и сдают", – рассказал Умеров.

"Когда впервые мы это делали, я присутствовал, даже нес одно из ведерок. В маленькие ведерки положили 250 тыс. рублей – 149 кг. Сдали в банк, они там все в шоке были", – отметил заместитель председателя Меджлиса.