В Киеве презентовали общественную инициативу "21 ноября"

Инициатива объединяет почти 40 ведущих отечественных деятелей культуры, науки, бизнеса, религиозных и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе организации.

Также сообщается, что объединение является неполитической общественной инициативой, призванной способствовать утверждению в украинском обществе европейских ценностей и продвижению украинских ценностей в мире.

Видение своего вклада в рамках Инициативы «21 ноября» выразили все присутствующие участники, среди которых: Ваче Давтян, Сергей Дацюк, Андрей Длигач, муфтий Саид Исмагилов, протоиерей Георгий Коваленко, Александра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Валерий Пекар, Виталий Сыч, Александр Ткаченко, Влад Троицкий, епископ Борис (Гудзяк) и Руслана Лыжичко, присоединившаяся через Skype.

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"Новорожденная украинская политическая нация нуждается в утверждении новых ценностей, требует откровенного диалога о моральных дилеммах нашего времени, а также идеологическом противодействии вражеской пропаганде, - подчеркнул Валерий Пекар, один из участников Инициативы. - Мы собрались, чтобы подать пример коллективного лидерства, подтвержденного украинской традицией согласия, проверенного Майданом, соответствующего новой культуре общественных отношений".

Гостям мероприятия были представлены три первых проекта Инициативы «Иное: создание новой философии» философа Сергея Дацюка, «Новая мифология Украины», предложенная Валерием Пекарем, и концепция проекта «Эко-Парк», о которой рассказал гендиректор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко.

Справка: 21 ноября 2014 года, в годовщину начала событий на Майдане, была организована одноименная Инициатива «21 ноября». Цель Инициативы - продвижение европейских ценностей в Украине и украинских ценностей в мире. «21 ноября» - это многоформатный проект, включающий медийные, научные, культурные, образовательные и другие направления.

В состав объединения вошли представители различных сфер деятельности, профессий, регионов, национальностей и конфессий, которые фактически представляют народ Украины во всем его многообразии. Одним из важных принципов объединения является запрет участия в нем действующих политиков и госслужащих. Все члены Инициативы равны: решения принимаются консенсусом.

Сайт Инициативы: 2111.org.ua