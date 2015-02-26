На Львовщине почти половину желающих служить по контракту составляют женщины

В Львовской области с начала четвертой волны мобилизации почти половину желающих служить по контракту составляют женщины.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата.

Как отмечается в сообщении, из 100% желающих служить по контракту 41% составляют женщины. Таковы итоги отбора военнослужащих по контракту за первые два месяца 2015 года.

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Среди специальностей, по которым женщины будут проходить службу в армии - делопроизводители, медсестры, фельдшеры, телефонистки, радиотелефонисты, механики связи, бухгалтеры.