На Львовщине почти половину желающих служить по контракту составляют женщины
17:40, 26 февраля 2015Общество
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Таковы итоги отбора военнослужащих по контракту за первые два месяца 2015 года.
В Украине продолжается мобилизация / Фото УНИАН
В Львовской области с начала четвертой волны мобилизации почти половину желающих служить по контракту составляют женщины.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата.
Как отмечается в сообщении, из 100% желающих служить по контракту 41% составляют женщины. Таковы итоги отбора военнослужащих по контракту за первые два месяца 2015 года.
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Среди специальностей, по которым женщины будут проходить службу в армии - делопроизводители, медсестры, фельдшеры, телефонистки, радиотелефонисты, механики связи, бухгалтеры.
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