Копию томоса отвезут на полярную станцию «Академик Вернадский»

В понедельник в Михайловском Златоверхом соборе владыка ПЦУ Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12 украинских полярников.

Участникам украинской экспедиции в Антарктиде передадут копию томоса, которая будет храниться на полярной станции «Академик Вернадский».

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Об этом сообщает пресс-центр Национального Антарктического научного центра.

«25 марта в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12 украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Владыка вручит участникам экспедиции копию томоса, которая будет храниться на станции «Академик Вернадский», в часовне святого равноапостольного князя Владимира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование за решение о переходе в Православную церковь Украины состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции (УАЭ), когда на станции «Академик Вернадский» будут присутствовать сразу участники 23-й и 24-й УАЭ, а также сезонный отряд ученых.

Как известно, участники 24-й украинской антарктической экспедиции отправляются из Киева на полярную станцию «Академик Вернадский» 26 марта. Их путь продлится не менее 6 суток.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.