Вместе с российскими журналистами вчера в Киеве задержали украинского оператора

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

Он подчеркнул, что вчерашнее задержание в Киеве журналистов российских каналов НТВ и ОРТ выявило еще одну проблему, с которой Служба безопасности сталкивается уже не первый раз.

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Вместе с российскими журналистами Андреем Григорьевым (1975 г.р., гражданин РФ, уроженец города Санкт-Петербург (РФ)) и Еленой Макаровой (1989 г.р., гражданка РФ, уроженка города Саратова (РФ)), которые уже покинули (принудительно) территорию Украины, был задержан гражданин Украины.

Этот бывший оператор двух известных украинских каналов делал то, что хорошо умеет - осуществлял съемку, руководствуясь командами и установками российских работодателей.

«Уже потом он будет рассказывать, что не знал, на кого работает... Хотя сознался, что за деньги», - подчеркнул советник председателя СБУ.

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Он призвал украинских граждан не сотрудничать с российскими СМИ, которые занимаются антиукраинской пропагандой и от имени Службы безопасности Украины предупредил об уголовной ответственности всех, кто помогает агрессору, в частности в осуществлении подрывной информационной деятельности против Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух журналистов российских телеканалов ОРТ и НТВ.

По ее словам, задержанным журналистам будет сокращен срок разрешения пребывания на территории Украины, и до конца дня они будут выдворены с территории Украины с ограничением права на въезд в Украину сроком на 5 лет.

В то же время Гитлянская не уточнила, за что именно задержаны отмеченные лица.