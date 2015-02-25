Двух российских журналистов депортируют из Украины
16:52, 25 февраля 2015Политика
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Сегодня в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух журналистов российских телеканалов ОРТ и НТВ.
Журналистов задержали во время марша "Правого сектора" / Фото УНИАН
Об этом сегодня после брифинга в СБУ сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, отвечая на вопросы журналистов.
Читайте такжеВ список отстраненных от аккредитации в Украине попали более 100 российских СМИПо ее словам, задержанным журналистам будет сокращен срок разрешения пребывания на территории Украины и до конца дня они будут высланы с территории нашего государства с ограничением права на въезд в Украину сроком на 5 лет.
В то же время, Гитлянская не уточнила, за что именно задержаны указанные лица.
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