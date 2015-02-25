Двух российских журналистов депортируют из Украины

Об этом сегодня после брифинга в СБУ сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеВ список отстраненных от аккредитации в Украине попали более 100 российских СМИПо ее словам, задержанным журналистам будет сокращен срок разрешения пребывания на территории Украины и до конца дня они будут высланы с территории нашего государства с ограничением права на въезд в Украину сроком на 5 лет.

В то же время, Гитлянская не уточнила, за что именно задержаны указанные лица.