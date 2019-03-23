Около 15 участников акции против хищений в "оборонке" допустили в АП, чтобы они могли передать свои требования
facebook.com/ndkyiv
Около 15 участников акции против хищений в оборонно-промышленном комплексе допустили в Администрацию президента, чтобы они могли передать свои требования.
Как передает корреспондент УНИАН, возле кордона полиции участников акции встретил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
Читайте такжеУчастники акции против хищения в "оборонке" забросали правоохранителей игрушечными свинками (фото)
После коротких переговоров и с ним и представителем полиции диалога лидеру партии «Национальный корпус» Андрею Белецкому удалось договориться, чтобы небольшая делегация в составе ветеранов АТО и родителей погибших бойцов прошла в здание АП, чтобы передать требования президенту относительно наказания виновных в хищении оборонного бюджета.
Вернувшись из АП, митингующие сообщили, что Кривонос пообещал участникам акции передать их требования президенту Петру Порошенко.
Как сообщал УНИАН, ранее участники акции «Национального корпуса» «#СвинарчуковПорошенко – за решетку!» против хищений в оборонном комплексе собрались на Майдане Незалежности и после митинга отправились к Администрации президента.
Активисты «Нацкорпуса» и «Нацдружин» хотели в очередной раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета — уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.