С конца января из Донецкой области выехали более 9,5 тысяч человек

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Наталья Быстрая, передает радио "Свобода". По ее словам, среди тех, кто уехал, 2 тыс. детей.

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Как заявила Наталья Быстрая, только за 2 последних дня в транзитные пункты в Славянске и Константиновке, а также в региональный штаб в Донецкой области обратились 345 человек, которые оставили "прифронтовые территории". Среди них 15 детей дошкольного возраста и 5 людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.