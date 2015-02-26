С конца января из Донецкой области выехали более 9,5 тысяч человек
12:16, 26 февраля 2015Общество
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В связи со сложной ситуацией и обстрелами населенные пункты Донецкой области с конца января покинули более 9,5 тыс. человек.
С конца января зону АТО покинули 9,5 тыс. человек / Фото: УНИАН
Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Наталья Быстрая, передает радио "Свобода". По ее словам, среди тех, кто уехал, 2 тыс. детей.
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Как заявила Наталья Быстрая, только за 2 последних дня в транзитные пункты в Славянске и Константиновке, а также в региональный штаб в Донецкой области обратились 345 человек, которые оставили "прифронтовые территории". Среди них 15 детей дошкольного возраста и 5 людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.
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