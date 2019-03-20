На Киевщине руководителя отдела Нацполиции поймали на взятке более 80 тысяч гривень

Должностное лицо требовало указанные средства от коммерческой структуры за возвращение грузового автомобиля, изъятого в рамках уголовного производства.

Правоохранители уличили во взятке заместителя руководителя отдела Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо требовало более 80 тыс. грн от коммерческой структуры за возвращение грузового автомобиля, изъятого в рамках уголовного производства.

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Правоохранители задержали злоумышленника на одной из станций технического обслуживания в Борисполе при получении всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.