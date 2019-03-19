Астрологи рассказали, что сулит гороскоп до конца марта 2019

С 23 марта астрологи сулят меньше агрессии, воинственности.

В ближайшие дни нас ждет весеннее равноденствие 2019 и полнолуние. По прогнозам астрологов, до конца марта ожидается как позитив, так и не совсем благоприятные события.

Луна только что соединилась с Регулом, а это обещает, что кто-то получит или укрепит власть, пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

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"21 марта - полнолуние; Луна в этот момент будет в Деве во взаимном аспекте с Венерой - хорошее время для любых операций с деньгами, а также для заключения брака", - говорят астрологи.

23 марта Марс перейдет в знак Тельца - астрологи сулят меньше агрессии, воинственности.

"25 марта ретроградный Меркурий соединится с Нептуном. Активизируется какой-то незавершенный гештальт. Причем как в частной жизни, так и глобальном контексте. Незадолго до президентских выборов в Украине это вполне закономерно", – отмечают астрологи.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от выборов в Украине.