Раскрыты секреты модных и доступных образов весны 2019 (видео)

Весна диктует новые тренды, поэтому эксперты посоветовали, как идти в ногу со временем.

От ярко-розового и до моды 80-х. Чтобы идти в ногу со временем, женщины заказывают персональных стилистов и идут на шопинг-туры.

Сами же модники говорят, что делать это все не обязательно, ведь, чтобы одеться модно и доступно, достаточно знать несколько секретов. Каких именно - узнавали журналисты ТСН.

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"В этом сезоне стоит, например, к обычному платью в горох добавить жакет свободного кроя - и романтический образ готов. О чем стоит забыть - это о мини", - рассказали стилисты.

Визит стилиста и разбор вещей в вашем шкафу может стоить от 100 до 1000 долларов, это зависит от звездности и опыта стилиста.

Стилист Максим рассказывает, что можно одеваться недорого и модно, имея в гардеробе несколько базовых вещей: это классический костюм, куртка-косуха, бежевое пальто, белые кроссовки, бежевые, черные или красные туфли-лодочки.

Этой весной модно все: как сдержанные цвета, так и очень яркие. А еще в этом сезоне акцент стоит делать на джинсовых вещах и животном принте. Чтобы образ был дополненным, стоит не забывать и об аксессуарах.